В СПК «Звездочка» Красноглинского района сегодня горели два дома

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17 мая в ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в частном не жилом доме в СПК «Звездочка» Красноглинского района.

На месте было установлено, что горел одноэтажный частный не жилой дом на площади 100 кв.м. и двухэтажный частный жилой дом на площади 70 кв.м.

Объявлен повышенный ранг вызова – Пожар №2.

Пожар локализовали и ликвидировали на площади 170 кв.м.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались 47 человек, 12 единиц техники, сообщили в пресс-службе облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС