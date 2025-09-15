В Сокских штольнях тушили пожар на 100 кв. метрах

104

ЧП случилось днем 14 сентября.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в воскресенье произошел пожар в Сокских штольнях в Красноглинском районе областного центра. Там загорелся мусор. Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров.



Информация о пожаре поступила в 15:24.



На месте работали 14 специалистов на 4 единицах техники.



Известно, что погибших и пострадавших нет.



Причины возгорания устанавливаются.



Специалисты напомнили, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, нужно немедленно звонить по номерам: 01, 101 или 112, пишет Сова.