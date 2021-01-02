В Сочи вторые сутки тушат природный пожар

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В Сочи оперативные службы уже второй день пытаются потушить природный пожар площадью 5,5 га. Возгорание возникло на границе Туапсинского и Сочинского лесничеств, передает kommersant.ru.

Власти города заверяют, что жителям ближайших поселков огонь не угрожает.

По данным пресс-службы администрации Сочи, полоса горения составляет 600 м, она находится в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка.

В тушении задействованы 105 человек, в том числе сотрудники МЧС, а также 22 единицы техники.

Фото: Администрация города Сочи/kommersant.ru