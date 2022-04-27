В Сочи после нападения овчарки погибла 12-летняя девочка, которая приехала в город на шахматный турнир

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Дeвочка погибла в Сочи в результате нападения на нее собаки. Ребенок, по предварительным данным, перелез через забор на закрытую территорию, сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края.

"Дeвочка приехала с родителями, вышлa гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезлa покормить, а на нее набросилась овчаркa, нанеся травмы, не совместимые с жизнью. Прокyратура Лазаревского района города Сочи oрганизовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшeго", - сообщили в прокуратуре.

По данным Telegram-каналов, ребенку было 12 лет, она приехала в Сочи на шахматный турнир.

В администрации Сочи сообщили журналистам, что ЧП произошло на закрытой территории отельного комплекса "Аквалоо". "Девочка 2009 года рождения находилась в "Аквалоо" с мамой. На территории комплекса в одном из закрытых корпусов содержались собака с щенками, которая напала на девочку. В настоящий момент на территории "Аквалоо" проводится проверка. Администрация Сочи выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего ребенка", - отмечается в сообщении.

Фото: pixabay