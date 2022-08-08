Я нашел ошибку
Главные новости:
Поставки iPhone 14 оказались под угрозой
Поставки iPhone 14 оказались под угрозой
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
Самарцы убрали от мусора остров Рождественский
Самарцы убрали от мусора остров Рождественский
Виктор Кудряшов и руководитель Нижне-Волжского бассейнового управления Николай Пономарев обсудили направления совместной работы
Виктор Кудряшов и руководитель Нижне-Волжского бассейнового управления Николай Пономарев обсудили направления совместной работы
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
В Самаре грузовик врезался в столб и в патрульную машину ГИБДД
В Самаре грузовик врезался в столб и в патрульную машину ГИБДД
В Сочи мужчина из Уфы погиб от удара молнии
В Сочи мужчина из Уфы погиб от удара молнии
В Большечерниговском районе обсудили вопросы развития медицины
В Большечерниговском районе обсудили вопросы развития медицины
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сочи мужчина из Уфы погиб от удара молнии

8 августа 2022 13:21
77
В Сочи мужчина из Уфы погиб от удара молнии

В Сочи мужчина погиб от удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией», - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что 7 августа мужчина находился открытой местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Молния удара в него во время спуска в районе горного хребта Аибга. Пострадавший скончался на месте, пишет МК.

Теги: ЧП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре чуть не утонула 53-летняя женщина
08 августа 2022, 11:45
В Самаре чуть не утонула 53-летняя женщина
Потерпевшую доставили на берег. Происшествия
106
Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва
07 августа 2022, 12:42
Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва
Сложность доставки до машины скорой помощи состояла в том, что пострадавший находился в труднодоступном месте. Происшествия
441
В Тольятти спасли бабушку и внучку, тонувших в Волге
03 августа 2022, 10:55
В Тольятти спасли бабушку и внучку, тонувших в Волге
Мэр Тольятти отметил, что это далеко не единственный случай. Происшествия
564
В центре внимания
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
8 августа 2022  13:48
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
14
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
8 августа 2022  13:29
Днем 9-10 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
32
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
8 августа 2022  10:14
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
172
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
502
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
458
Весь список