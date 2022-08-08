В Сочи мужчина из Уфы погиб от удара молнии

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В Сочи мужчина погиб от удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Краснодарскому краю.

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи проводится доследственная проверка по факту гибели 47-летнего жителя города Уфы в результате поражения молнией», - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что 7 августа мужчина находился открытой местности на высоте 2100 метров над уровнем моря. Молния удара в него во время спуска в районе горного хребта Аибга. Пострадавший скончался на месте, пишет МК.