В Сочи два автомобиля смыло в море, семь человек пропали

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Из-за мощного ливня ночью 24 июня в горной местности Краснодарского края в поселке Зубова щель в Сочи поднялся уровень воды в реке Чемитоквадже. Мощный поток воды смыл два легковых автомобиля в акваторию Черного моря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в машинах могли находиться 8 человек, спасти удалось одного, остальных ищут.

- К месту проведения поисково-спасательных работ направлены подразделения ЮРПСО МЧС России, Кубань-СПАС и муниципальные аварийно-спасательные формирования. К поискам привлечена авиация МЧС России, - говорится в сообщении спасателей.

По данным ГУ МЧС, в операции по поискам и спасению пропавших людей задействован вертолет Ка-32 и спасательный катер "Валерий Замараев". Также людей ищет весь личный состав полиции Лазаревского района, пишет РГ.

По данным "РГ", людей в автомобилях заранее предупреждали о том, что находиться возле реки опасно из-за сильного дождя, но они предпочли остаться.

Как сообщалось ранее, стихия ночью ударила по Лазаревскому району Сочи. Об этом заранее предупреждали синоптики. В результате оказались подтоплены десятки домовладений а на федеральной трассе А-147 сошли несколько селей.