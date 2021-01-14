В Сочи дорога обвалилась вместе с грузовиком

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Часть дороги к торговой базе вместе с грузовиком обвалилась после дождей в Сочи, никто не пострадал, передает РИА Новости. Об этом сообщает администрация города.

По данным властей, путь, где произошел обвал, не является дорогой общего пользования.

"Сегодня на улице Транспортной произошёл обвал тупикового участка второстепенной дороги, ведущей к торговой базе. Пострадавших нет. Жилых домов поблизости тоже. Вместе с грунтом вниз ушёл грузовик данного предприятия, при этом автомобиль не пострадал, в ближайшее время его отбуксируют", - говорится в сообщении.

На месте находятся оперативные службы, территория огорожена. Собственники коммерческого здания уже заявили о готовности провести геологическое исследования, после которых решится вопрос о восстановлении участка дороги.

Фото: Сообщество Vkontakte "Любимый Сочи"/РИА Новости