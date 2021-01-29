В СО начата доследственная проверка по факту гибели пассажиров автобуса в результате ДТП на трассе М-5

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Сегодня, в вечернее время на 878 км трассы М-5 произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался в город Сызрань, с грузовиком.

В результате дорожно - транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие, личности которых устанавливаются.

В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области выехали на место происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.