В СО мужчину сбило с ног сильное течение на затопленной паводком плотине и затянуло в промоину   

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9 апреля водолазы отряда специального назначения проводили поисковые работы на реке Вязовка в селе Большая Дергуновка Большеглушицкого района Самарской области.

Вечером 8 апреля мужчина (1979 года рождения) шел домой через затопленную паводковыми водами плотину. До дома он так и не добрался.

За помощью обратились родственники пропавшего. Рано утром водолазный отряд отправился к месту происшествия.

Три водолаза, работая в связке, около часа вели осмотр акватории. Тело было обнаружено под дамбой.

Сильное течение сбило мужчину с ног и затянуло в промоину около водостока. Выбраться из водного потока он не смог. Пренебрежение элементарными правилами безопасности не позволили мужчине дойти до дома около 100 метров, передает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО