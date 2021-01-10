В снегопад в Жигулевском заповеднике заблудился турист

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10 января в Жигулевском заповеднике около села Зольное проводились поисково-спасательные работы заблудившегося туриста.

Сильный снегопад и темное время суток послужили причиной того, что мужчина 1996 года рождения сбился с дороги. Самостоятельно выйти к населенному пункту он не смог. В 00.10 к поискам приступили спасатели Поисково-спасательного отряда города Жигулевск и ПСО ггорода Тольятти. Поисковые работы проводились на двух автомобилях и снегоходе совместно с представителями лесничества. В 04.02 потерявшийся был обнаружен. Медицинская помощь не потребовалась. В поисковых работах принимало участие пять спасателей, сообщает ПСС по Самарской области.