Я нашел ошибку
Главные новости:
Ей было 68 лет.
Умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, сыгравшая в киносказке "Трех орешках для Золушки"
Еще три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение.
В сирийской провинции Хасеке погиб российский военный при подрыве бронеавтомобиля
В фильме также снимутся Эмма Робертс, Томас Манн и Льюис Тан.
Названа актриса, которая сыграет роль Гали в голливудской «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
Ему было 70 лет.
Умер британский актер Бен Робертс из сериала «Чисто английское убийство»
Во время выезда в Сергиевской ЦРБ прошла лекция на тему «Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи. Пути профилактики».
Онкодозор сегодня выезжал в Сергиевский район
Руководитель информационного центра оперштаба СО Николай Ренц рассказал, как в Самарской области обстоят дела с вакцинацией и диспансеризацией.
Николай Ренц: COVID-19 - очень коварная инфекция, которая опасна своими последствиями
Детали и слагаемые праздничной программы.
Центральное мероприятие Дня России в Самаре пройдет под названием "Россия – страна побед!" 
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.08
-0.75
EUR 87.81
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В сирийской провинции Хасеке погиб российский военный при подрыве бронеавтомобиля

9 июня 2021 23:25
166
Еще три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение.

Российский военнослужащий погиб, еще трое госпитализированы при подрыве бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

"9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Жизни пострадавших ничто не угрожает.

 

Фото:   соцсети

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
147
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
9 июня 2021  13:54
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
254
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
9 июня 2021  10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
447
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции.
8 июня 2021  21:17
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО
529
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
462
Весь список