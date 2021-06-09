В сирийской провинции Хасеке погиб российский военный при подрыве бронеавтомобиля

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Российский военнослужащий погиб, еще трое госпитализированы при подрыве бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

"9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке Сирийской Арабской Республики произошел подрыв бронеавтомобиля на неустановленном взрывном устройстве. В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Фото: соцсети