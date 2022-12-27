В Шигонском районе в ДТП пострадали молодая женщина и две девочки

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26 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:00 час. в Шигонском районе. 22-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомобиля «Lada Kalina», следовала по автодороге «Шигоны – Новодевичье» в направлении с. Новодевичье. В пути следования, напротив д. 154 «А» по ул. Колхозная с. Новодевичье, не справилась с управлением, допустила занос своего транспортного средства и совершила выезд на левую походу движения обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. Женщина и два ее несовершеннолетних пассажира – девочки 2017 и 2021 годов рождения самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.