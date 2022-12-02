В Шигонском районе в ДТП пострадал 84-летний водитель

138

1 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:25 в Шигонском районе Самарской области. Водитель 1938 года рождения, управляя автомобилем «Lada Kalina», следовал по автодороге «Шигоны-Волжский Утес» со стороны с. Шигоны в направлении с. Муранка. На 24 км, двигаясь по второстепенной дороге, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Chevrolet Captiva» под управлением водителя 1989 года рождения. 84-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» госпитализирован.