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В Шигонском районе разыскали 86-летнию без вести пропавшую местную жительницу

7 сентября 2021 10:53
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В Шигонском районе разыскали 86-летнию без вести пропавшую местную жительницу

Родственники пенсионерки направили в облглавк обращение со словами благодарности.

В своем письме на имя генерал–лейтенанта Александра Винникова жительница Тольятти выражает слова признательности сотрудникам отделения полиции №35 МУ МВД России «Сызранское» (Шигонский район) за поиски 86-летней родственницы.
16 августа их семейный отдых на даче в селе Белогорск Шигонского района был омрачен неприятным происшествием. Местная жительница 1935 года рождения, страдающая временными провалами памяти, ушла в неизвестном направлении. Спустя несколько часов безрезультатных поисков своими силами, родственники обратились в полицию за помощью.  
Сотрудники ОП №35 МУ МВД России «Сызранское» незамедлительно подключились к поискам. В состав поисковой группы вошли  сотрудники различных подразделений:  оперативники  отдела уголовного розыска  участковые уполномоченные полиции, кинолог с собакой. Также были мобилизованы работники лесосохранных организаций и добровольцы из числа местных жителей.
Полицейские определили несколько вариантов маршрутов, подлежащих проверке. Ситуация осложнялась тем, что местность, в которой пропала женщина –труднопроходима: скалистая, с глубокими оврагами и густым лесом.
Для координации совместных действий между поисковиками и дежурной частью Шигонского отделения полиции поддерживалась телефонная связь. Спустя несколько часов коллективных поисков, пропавшая женщина была разыскана и передана родственникам.
Жительница Тольятти благодарит всех за отзывчивость, а сотрудников полиции за оперативное содействие и организацию слаженной  работы по поиску родственницы.

 

Теги: помощь гражданам розыск

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