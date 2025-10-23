В Шигонском районе произошло столкновение двух автомобилей Газель

154

Сегодня, 23 октября, в 9:20 в пожарно-спасательный отряд № 37 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Шигоны на пересечении улицы Советской и переулка Большой.

По прибытии было установлено, что произошло касательное столкновение двух автомобилей Газель.

К счастью в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

Наши специалисты в ходе проведения аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей и провели сбор информации.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"