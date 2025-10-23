Я нашел ошибку
до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
Герб Самарской области нанесут на ракету
Маршрут автобуса № 5д в Самаре частично изменили
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
В Шигонском районе произошло столкновение двух автомобилей Газель

23 октября 2025 20:52
154
В Шигонском районе произошло касательное столкновение двух автомобилей Газель

Сегодня, 23 октября, в 9:20 в пожарно-спасательный отряд № 37 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Шигоны на пересечении улицы Советской и переулка Большой. 

По прибытии было установлено, что произошло касательное столкновение двух автомобилей Газель.
К счастью в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.
Наши специалисты в ходе проведения аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей и провели сбор информации.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

В Самаре мусоровоз провалился в выгребную яму
23 октября 2025, 16:22
Повреждения получил только грузовик. Происшествия
240
В Самарской области в один день сбили женщину и мальчика
23 октября 2025, 10:10
22 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. Происшествия
265
В Сызрани и Новокуйбышевске женщин сбили на пешеходном переходе
22 октября 2025, 11:42
Они обе госпитализированы.  Происшествия
421
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
115
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
165
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
172
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
432
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
215
