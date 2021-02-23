В Шигонском районе машина перевернулась в кювет, пострадали двое

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2 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. При этом 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло 22:20 в Шигонском районе. Водитель 2001 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством, двигался на автомобиле «Шевроле Ланос» по пер. Большой с. Шигоны в сторону ул. Советская. В районе дома № 36 по пер. Большой не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель 2001 года рождения и пассажир 1986 года рождения, бригадой скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает облМВД.