Главные новости:
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Шигонском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров

6 октября 2025 13:14
88
в Шигонском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров

5 октября в 13:25 в пожарно-спасательный отряд № 37 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке Бичевной на улице Полевой.
Оперативно на место вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 114 и 135 Отряда № 37.
По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит частный дом на площади 100 квадратных метров.
На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б».
В 13:51 пожар был локализован, а в 14:09 была объявлена ликвидация открытого горения.
К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Сухая трава вчера горела в городском округе Октябрьск
06 октября 2025, 13:00
Огнем были объяты 400 квадратных метров. Происшествия
73
В Нефтегорском районе ликвидировали возгорание мусора
06 октября 2025, 12:29
Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Происшествия
94
Для тушения пожара задействованы 37 специалистов и 13 единиц техники.
03 октября 2025, 19:43
В Самаре на Смышляевском шоссе загорелась несанкционированная свалка
662
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
