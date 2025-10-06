в Шигонском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров

88

5 октября в 13:25 в пожарно-спасательный отряд № 37 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке Бичевной на улице Полевой.

Оперативно на место вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 114 и 135 Отряда № 37.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит частный дом на площади 100 квадратных метров.

На борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б».

В 13:51 пожар был локализован, а в 14:09 была объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"