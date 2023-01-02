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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Шенталинском районе водитель вез людей на тюбингах за машиной

2 января 2023 13:04
256
В Шенталинском районе водитель вез людей на тюбингах за машиной

1 января на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в Шенталинском районе в 18.50 часов, в темное время суток, без осадков, на ул. Центральная у д. 37, водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной «Hyundai Creta», двигаясь от д. Артюшкино, перевозил двух пассажиров вне кабины автомобиля, на тюбингах, в результате чего тюбинг занесло и отбросило на пешехода. С места ДТП пешеход 1976 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение.

 

Теги: ДТП

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