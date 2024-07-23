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В Шенталинском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля

23 июля 2024 12:59
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В Шенталинском районе в ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля

Вчера, 22 июля, в 15:25 на 3 километре автодороги Шентала - Емелькино Шенталинского района произошло дорожно–транспортное происшествие, о чем в 15:25 диспетчеру пожарно-спасательной части № 131 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.
Оперативно на место происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 131 в количестве 4 человек, а также бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Прибыв на место, пожарные-спасатели установили, что произошло опрокидывание легкового автомобиля LADA Kalina.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Госпитализированы.
Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ провели стабилизацию транспортного средства, отключение системы электропитания автомобиля. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Теги: ДТП

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