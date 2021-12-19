В шахте имени Рубана в Кузбассе произошло нагревание угольного пласта

Все горняки, находившиеся в шахте имени Рубана в Кузбассе, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК-Кузбасс.
Ранее в воскресенье в шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. В шахте находились 128 человек.
"Все вышли, пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе компании.
Все 128 горняков на шахте имени Рубана в Кемеровской области, где произошло нагревание угольного пласта, выведены на поверхность, пострадавших нет, сообщает МЧС России.
"Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев