В шахте имени Рубана в Кузбассе произошло нагревание угольного пласта

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Все горняки, находившиеся в шахте имени Рубана в Кузбассе, вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК-Кузбасс.

Ранее в воскресенье в шахте имени Рубана произошло нагревание угольного пласта. В шахте находились 128 человек.

"Все вышли, пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе компании.

Все 128 горняков на шахте имени Рубана в Кемеровской области, где произошло нагревание угольного пласта, выведены на поверхность, пострадавших нет, сообщает МЧС России.

"Все 128 человек вышли на поверхность, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев