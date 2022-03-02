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В Сергиевском районе женщина, незаконно торгующая спиртосодержащей продукцией, привлечена к ответственности.

2 марта 2022 09:48
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В Сергиевском районе женщина, незаконно торгующая спиртосодержащей продукцией, привлечена к ответственности.

Торговля алкоголем без лицензии является административным правонарушением. В настоящее время законодательством Российской Федерации значительно усилена административная ответственность за данное правонарушение.

Оперуполномоченным группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Сергиевскому району поступила информация о незаконной реализации алкоголя в магазине, расположенном в селе Сидоровка Самарской области.

В ходе проведения проверки полученной информации сотрудники полиции провели осмотр в указанной торговой точке и изъяли картонные коробки, в которых находились 56 пластиковых бутылок, объемом 0,5 литра, без акцизных марок и соответствующих документов, с прозрачной жидкостью внутри.

Изъятое полицейскими направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области и Роспотребнадзор, по результатам которого установлено, что женщина 1986 года рождения незаконно торговала спиртосодержащей пищевой продукцией.

Участковыми уполномоченными полиции в отношении фигурантки возбуждено административное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота).

Постановлением судьи Сергиевского районного суда правонарушительнице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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