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В Сергиевском районе задержали пьяного водителя

5 сентября 2021 11:29
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В Сергиевском районе задержали пьяного водителя

В ходе несения службы на улице Ленина в селе Сергиевск сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «ВАЗ 21099». За рулем транспортного средства находился 26-летний местный житель. Во время общения с водителем правоохранители заметили у него явные признаки алкогольного опьянения и отстранили от управления транспортным средством. Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.

Сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобилем в нетрезвом виде.  

Отделением дознания территориального органа внутренних дел в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: пьяные водители

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