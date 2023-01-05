В Сергиевском районе водитель сбил женщину

177

4 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:05 в Сергиевском районе. 34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Lada Granta», двигался по ул. Рабочая с. Сергиевск в направлении ул. Ленина. В пути следования, напротив д. 15, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на 58-летнюю женщину-пешехода, двигающуюся в попутном направлении движения транспортного средства. С места происшествия женщина доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.