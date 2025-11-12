В Сергиевском районе водитель погиб в ДТП с автобусом

138

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в 06:45 час. мужчина 1996 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигался по 1077 км автодороги М-5 "Урал". В пути следования не предоставил преимущество в движении автобусу Hyundai Country, под управлением мужчины 1972 года рождения, который двигался по главной дороге.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, его пассажир - женщина 1983 года рождения госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.