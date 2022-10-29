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В Сергиевском районе в ДТП пострадали два водителя

29 октября 2022 13:28
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В Сергиевском районе в ДТП пострадали два водителя

28 октября на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 12 человек. 

Одно из ДТП произошло в 19.05 часов в Сергиевском районе. 28-летний водитель, управляя автомобилем «Kia Picanto», двигаясь по 1 км автодороги «Сергиевск-Кандабулак-Спасское», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Nissan Almera», движущимся во встречном направлении, под управлением 46-летней женщины водителя. В результате ДТП водители обоих транспортных средств обратились за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Теги: ДТП

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