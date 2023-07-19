В Сергиевском районе сотрудники ППС при содействии дружинников провели акцию «Стоп, мошенник!»

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Профилактика преступлений является одной из обязанностей сотрудников ППСП.

С целью профилактики роста числа преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сотрудниками ОМВД России по Сергиевскому району регулярно проводятся мероприятия в рамках акции «Стоп, мошенник!». Помощь в проведении оказывают представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и общественных объединений.

Так, полицейские патрульно-постовой службы полиции совместно с представителями добровольной народной дружины рассказали жителям обслуживаемой территории о наиболее распространенных схемах мошеннических действий на примерах реальных жизненных ситуаций, предостерегли от необдуманных действий и раздали памятки.

Общаясь с горожанами, организаторы акции призвали каждого быть осторожным при использовании банковских карт, не разглашать сведения о реквизитах и паролях, не доверять сообщениям о блокировке карт, а также не осуществлять предоплату за товар по объявлениям, размещенным в интернете.

Также сотрудники полиции разместили тематические памятки в магазинах и торговых центрах, чтобы каждый покупатель знал, как не стать жертвой злоумышленников. В информационных буклетах в доступной форме изложены основные виды телефонного мошенничества и меры предосторожности.

Жители города поблагодарили полицейских за проведенное мероприятие, поздравили с наступающим 100-летием образования патрульно-постовой службы и выразили надежду на продолжение конструктивного диалога.

Подобные мероприятия проводятся сотрудниками органов внутренних дел на постоянной основе.