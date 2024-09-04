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В Сергиевском районе полицейские помогли мужчине, у которого кончился бензин

4 сентября 2024 10:18
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В Сергиевском районе полицейские помогли мужчине, у которого кончился бензин

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские заметили мужчину, нуждающегося в помощи и оперативно оказали содействие.

В начале августа наряд дорожно-патрульной службы Сергиевской Госавтоинспекции в составе старшего инспекторы дорожного движения старшего лейтенанта полиции Ивана Новичкова и инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Виталия Калашникова, находясь на участке патрулирования, на 1091 км автодороги М-5 «Урал», заметили идущего вдоль обочины мужчину. В ходе разговора сотрудники полиции выяснили, что у него в автомобиле закончилось топливо и продолжить движение он не может.

На личной странице в социальной сети житель Сергиевского района поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.

Водитель поблагодарил полицейских за оказанную ему помощь, после чего продолжил свой путь, а Госавтоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.

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