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В Сергиевском районе перевернулась машина, пострадали четыре женщины

25 апреля 2023 13:55
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В Сергиевском районе перевернулась машина, пострадали четыре женщины

24 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 15:00 час. в Сергиевском районе.  63-летний водитель, находясь за рулем автомашины Škoda Fabia, двигался по автодороге «Обход с. Сергиевск» в направлении автодороги «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины». В пути следования на 12 км данной автодороги не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортного средства и на Т-образном перекрестке неравнозначных дорог совершил съезд в кювет прямо по ходу движения. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены две женщины-пассажира 1955 и 1967 г.р., где им назначено амбулаторное лечение и две женщины-пассажира 1967 и 1964 г.р. госпитализированы.

Теги: ДТП

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