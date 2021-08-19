В Сергиевском районе мужчина украл 17 счетчиков воды

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В дежурную часть Сергиевского района с заявлением о пропаже 17 приборов учета расхода воды с огородного массива обратились жители городского поселения Суходол. Общая сумма ущерба составила более 8 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что корпуса украденных счетчиков были сданы в районный пункт приёма металлолома.

Опросив работников предприятия, сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению может быть причастен 32-летний местный житель. Ранее мужчина неоднократно был судим, в том числе за аналогичное преступление.

Полицейские задержали его. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Вырученные от сбыта похищенного деньги, по словам подозреваемого, он потратил на личные нужды.

По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.

Фото% ГУ МВД СО