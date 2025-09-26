В Сергиевском районе мужчина с сигнальным пистолетом чуть не ограбил микрофинансовую организацию

163

Днем 22 сентября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Сергиевскому району пришла местная жительница, которая сообщила, что несколько часов назад неизвестный мужчина, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, пытался похитить денежные средства ее работодателя – владельца микрофинансовой организации.

На видеозаписи сотрудники уголовного розыска узнали ранее неоднократно судимого за имущественные преступления жителя одного из домов, расположенных на соседней с местом происшествия улице.

Соблюдая меры безопасности оперуполномоченные под благовидным предлогом вынудили злоумышленника открыть дверь квартиры, после чего задержали, применяя необходимые профессиональные навыки.

Во время обследования квартиры задержанного в его сумке полицейские обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, который направили на исследование.

В ходе опроса 32-летний злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что хотел похитить денежные средства организации, хранящиеся в сейфе, но менеджер отвлекла его разговором. Поняв, что в любой момент в помещение могут прийти люди, решил скрыться, забыв про видеокамеры.

Следственным отделом ОМВД России по Сергиевскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Начальник полиции майор полиции Сергей Маторнов поблагодарил коллег за внимательность к деталям, осведомленность в оперативной обстановке, продемонстрированный уровень профессионализма, неравнодушное отношение к делу и неизменную верность избранному пути.