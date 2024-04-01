Я нашел ошибку
Главные новости:
Опера «Евгений Онегин».
В Международном фестивале оперного искусства «Славянский Дом» приняли участии артисты из Сербии и Донецка
Стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества.
В Самаре губернатор встретился с новым руководителем Поволжского банка Сбербанка
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 2 апреля в Самарской области ожидается туман
Сегодня каждый владелец недвижимого имущества может защитить свои права на недвижимость.
Росреестр СО: как защитить свои права на недвижимость
В Самарской области 1 апреля в тумане погиб водитель иномарки
В Самарской области 1 апреля в тумане погиб водитель иномарки
В Самаре 29—30 лет — возраст гармонии внутреннего и внешнего «я»
В Самаре 29—30 лет — возраст гармонии внутреннего и внешнего «я»
самарский малый и средний бизнес повернулся к Китаю
Самарский малый и средний бизнес повернулся к Китаю
На алкогольном рынке появились новые запреты
На алкогольном рынке появились новые запреты
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.37
0.11
EUR 99.53
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сергиевском районе машина сбила пешехода

1 апреля 2024 12:59
126
В Сергиевском районе машина сбила пешехода

31 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек. 

ДТП произошло в 20-40 час. в Сергиевском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 49-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 300909 двигался по автодороге «Урал Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа Челябинск». В пути следования на 1098 км не выбрал безопасный интервал и допустил наезд на 62-летнего пешехода, который двигался вдоль припаркованного транспортного средства по краю проезжей части, навстречу движения транспортного средства. С места ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.  

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области 1 апреля в тумане погиб водитель иномарки
01 апреля 2024, 14:02
В Самарской области 1 апреля в тумане погиб водитель иномарки
Он вовремя на заметил КАМАЗ с кирпичами. Происшествия
134
В Красноярском районе столкнулись два грузовика и УАЗ
30 марта 2024, 13:04
В Красноярском районе столкнулись два грузовика и УАЗ
29 марта на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека.  Происшествия
530
В Самаре в ДТП пострадали двое
29 марта 2024, 12:53
В Самаре в ДТП пострадали двое
28 марта на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Происшествия
482
В центре внимания
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
317
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
179
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
400
Выставка
30 марта 2024  20:33
Выставка "Друг человека" приглашает самарцев: ФОТО
639
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года».
29 марта 2024  11:32
10 апреля стартует прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
431
Весь список