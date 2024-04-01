В Сергиевском районе машина сбила пешехода

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31 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.

ДТП произошло в 20-40 час. в Сергиевском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 49-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 300909 двигался по автодороге «Урал Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа Челябинск». В пути следования на 1098 км не выбрал безопасный интервал и допустил наезд на 62-летнего пешехода, который двигался вдоль припаркованного транспортного средства по краю проезжей части, навстречу движения транспортного средства. С места ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.