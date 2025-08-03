В Сергиевском районе хозяин телефона оставил гаджет без присмотра и приятель перевел себе 3 000 рублей

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В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району за помощью обратился местный житель 1994 года рождения, который сообщил о несанкционированном списании денежных средств с его банковского счета.

Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что отдыхал в одном из развлекательных заведений вместе со своим приятелем и периодически оставлял мобильный телефон без присмотра, на котором установлено банковское приложение. Спустя некоторое время он заметил перевод на сумму 3 000 рублей, который он не совершал.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что денежные средства перечислены на счет знакомого потерпевшего, ранее судимого местного жителя 1998 года рождения.

Полицейские, располагая данными о месте возможного нахождения местного жителя, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса в качестве подозреваемого задержанный сознался в содеянном и пояснил, что потратил денежные средства на личные нужды.

Следственным отделением О МВД России по Сергиевскому району уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного расследования обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.