Главные новости:
В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь.
В Чапаевске молодая мать подозревается в систематическом избиении своих малолетних детей
Участниками стали 150 спортсменов из 12 регионов страны.
Спортсмены сборной Самарской области завоевали пять наград всероссийских соревнований по сумо 
Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая  производит маломерные суда длиной до 7 метров.
Самарская область становится центром маломерного судостроения
Это не первое признание творчества писателя.
Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии.
Выпускник «Школы героев» помогает ветеранам СВО осваивать новую профессию
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С.
10 октября в регионе без осадков, до +19°С
Цель инициативы - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства. 
В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных
На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.
В Сергиевском районе горели дом и 10 тонн сена
В Сергиевском районе горели дом и 10 тонн сена

9 октября 2025 15:29
116
На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.

Сегодня в 12 часов 40 минут в пожарно-спасательный отряд № 40 филиала облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в поселке Сургут горит жилой дом.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 109 и 176 Отряда № 40, а также вызваны службы жизнеобеспечения.

По прибытии было установлено, что горят жилой дом на площади 100 квадратных метров и 10 тонн сена.

На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.
В 13 часов 14 минут пожар был локализован, в 13 часов 45 минут – объявлена ликвидация пожара.
На пожаре погибших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

