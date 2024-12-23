В Сергиевском районе горела зерносушилка на площади 100 кв. м

339

21 декабря в 17 часов 19 минут на пункт связи Отряда № 40 Сергиевского района поступило сообщение о том, что в селе Кутузовский горит зерносушилка. К месту вызова были направлены силы пожаротушения. По прибытии было установлено, что горит зерносушилка на площади 100 квадратных метра. В 17 часов 33 минуты пожар был локализован, в 19 часов 40 минут – ликвидирован. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"