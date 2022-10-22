В Сергиевском районе горел дом, пострадала семья с ребенком

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В субботу, 22 октября, примерно в 4:35 произошел пожар на ул. Петра Ганюшина в Сергиевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный жилой дом на площади 70 кв. метров.

На борьбу с огнем были направлены 10 человек, которые ликвидировали пожар в 5:23.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщали о трех пострадавших: 43-летний мужчина, 40-летняя женщина и восьмилетний ребенок. Их спасли пожарные. Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет Волга Ньюс.