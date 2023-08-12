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В Сергиевске задержали магазинного вора

12 августа 2023 11:30
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В Сергиевске задержали магазинного вора

В декабре прошлого года сотрудники ОМВД России по Сергиевскому району задержали мужчину, который в течение нескольких дней под видом покупателя выносил не оплачивая из торговых точек алкоголь, кофе и шоколад. Общий ущерб, причиненный противоправными действиями злоумышленника, составил более 9 тысяч рублей.

Полицейские изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и узнали ранее судимого за имущественные преступления жителя поселка Серноводск.

В ходе предварительного расследования мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные товары продавал прохожим, а вырученные средства тратил по собственному усмотрению.

Следственным отделением территориального органа внутренних дел уголовное дело, возбужденное в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ с утвержденным обвинительным актом направлено в Сергиевский районный суд для рассмотрения по существу. Суд признал доказательства, собранные полицейскими достаточными и приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Полицейские напоминают о том, что проблема краж товара в настоящее время является одинаково важной для магазинов любых форматов.

Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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