В селе Ягодное 16-летний мотоциклист и его 13-летняя пассажирка столкнулись с автомобилем Лада Веста

70

За минувшие три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах Самарской области в ДТП получили травмы 6 несовершеннолетних.

23 апреля, вечером, в селе Ягодное Ставропольского района, 16-летний водитель мотоцикла с 13-летней пассажиркой врезался в автомобиль Лада Веста.

В результате столкновения несовершеннолетние госпитализированы с различными повреждениями.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

В отношении несовершеннолетнего водителя вынесено несколько административных материалов, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Самарской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД Самарской области