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В селе Ягодное 16-летний мотоциклист и его 13-летняя пассажирка столкнулись с автомобилем Лада Веста

26 апреля 2021 17:56
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В результате столкновения несовершеннолетние госпитализированы с различными повреждениями. 

За минувшие три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах Самарской области в ДТП получили травмы 6 несовершеннолетних.

23 апреля, вечером, в селе Ягодное Ставропольского района, 16-летний водитель мотоцикла с 13-летней пассажиркой врезался в автомобиль Лада Веста.

В результате столкновения несовершеннолетние госпитализированы с различными повреждениями. 

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. 

В отношении несовершеннолетнего водителя вынесено несколько административных материалов, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД  Самарской области.

 

Фото:   УГИБДД ГУ МВД  Самарской области

 

Теги: авария мотоциклист пассажирка

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