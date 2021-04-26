В селе Ягодное 16-летний мотоциклист и его 13-летняя пассажирка столкнулись с автомобилем Лада Веста

За минувшие три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах Самарской области в ДТП получили травмы 6 несовершеннолетних.
23 апреля, вечером, в селе Ягодное Ставропольского района, 16-летний водитель мотоцикла с 13-летней пассажиркой врезался в автомобиль Лада Веста.
В результате столкновения несовершеннолетние госпитализированы с различными повреждениями.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
В отношении несовершеннолетнего водителя вынесено несколько административных материалов, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Самарской области.
Фото: УГИБДД ГУ МВД Самарской области