В селе Выселки горит деревообрабатывающее предприятие на площади 650 "квадратов"

60

В воскресенье, 1 октября, в селе Выселки вспыхнул крупный пожар. На 650 квадратных метрах горит пилорама - цех по переработке древесины. С огнем борются 40 человек и 15 единиц техники.

Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило 1 октября в 11:06. Прибывшие подразделения установили, что огонь вспыхнул в цехе по переработке на улице Коммунальной, дом 3, в поселке Выселки Ставропольского района.



Пожару присвоен ранг 1-БИС. На борьбу со стихией брошены силы 40 человек и 15 единиц техники. В том числе на месте работает пожарно-спасательный отряд №30 противопожарной службы Самарской области с пятью стволами Б.



В 15:00 пожар удалось локализовать на площади 650 квадратных метров. Идут работы по ликвидации огня.



Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Источник: СОВА

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"/СОВА