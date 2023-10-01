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В 15:00 пожар удалось локализовать на площади 650 квадратных метров.
В селе Выселки горит деревообрабатывающее предприятие на площади 650 "квадратов"
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В селе Выселки горит деревообрабатывающее предприятие на площади 650 "квадратов"

1 октября 2023 16:30
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В 15:00 пожар удалось локализовать на площади 650 квадратных метров.

В воскресенье, 1 октября, в селе Выселки вспыхнул крупный пожар. На 650 квадратных метрах горит пилорама - цех по переработке древесины. С огнем борются 40 человек и 15 единиц техники.

Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило 1 октября в 11:06. Прибывшие подразделения установили, что огонь вспыхнул в цехе по переработке на улице Коммунальной, дом 3, в поселке Выселки Ставропольского района.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. На борьбу со стихией брошены силы 40 человек и 15 единиц техники. В том числе на месте работает пожарно-спасательный отряд №30 противопожарной службы Самарской области с пятью стволами Б.

В 15:00 пожар удалось локализовать на площади 650 квадратных метров. Идут работы по ликвидации огня.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Источник: СОВА

 

 Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"/СОВА

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