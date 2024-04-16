В селе Спасском Приволжского района горел автомобиль «Ока»

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13 апреля в 20 часов 34 минуты на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании автомобиля «Ока». На место пожара был направлен пожарно-спасательный наряд в составе 3 человек на 1 единице техники.

По прибытии к месту происшествия было установлено, что горит автомобиль «Ока», угрозы распространения огня нет. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б». Полная ликвидация пожара была зарегистрирована в 20 часов 53 минуты. На пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"