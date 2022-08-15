В селе Подстепки спасли семейную пару, которая надышалась ядовитыми парами в погребе

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14 августа дежурная смена Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводила спасательные работы в доме на улице Луговая села Подстепки Ставропольского района.

Помощь требовалась семейной паре.

В погребе дома проводились строительные работы с применением ядовитых смесей. Не приняв никаких мер безопасности, хозяева дома спустились в погреб. Надышавшись ядовитых паров, они потеряли сознание.

Для транспортировки пострадавших в машину скорой помощи требовалась помощь спасателей. Используя дыхательные аппараты, спасатели спустились в погреб. Пострадавших подняли на поверхность и передали бригаде врачей для оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО