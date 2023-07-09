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В селе Парфеновка  Кинельского  района в озере  утонул мужчина

9 июля 2023 15:47
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Люди на берегу видели, как он нырнул с мостков и на поверхности водоема больше не показывался.

Вечером 8 июля в селе Парфеновка  Кинельского  района в озере  утонул мужчина 1961 года рождения. Люди на берегу видели, как он нырнул с мостков и на поверхности водоема больше не показывался.

Очевидцы провели поиск, но обнаружить пропавшего в озере не удалось.  

 9 июля утром  на место происшествия отправились спасатели Поисково-спасательного отряда специального назначения.  

При обследовании подводной акватории водолаз обнаружил тело мужчины на глубине четырех метров и доставил до берега.

Спасатели призывают соблюдать правила поведения на воде и напоминают, что вода не прощает ошибок. Будьте осторожны, берегите свою жизнь, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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