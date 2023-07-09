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Вечером 8 июля в селе Парфеновка Кинельского района в озере утонул мужчина 1961 года рождения. Люди на берегу видели, как он нырнул с мостков и на поверхности водоема больше не показывался.

Очевидцы провели поиск, но обнаружить пропавшего в озере не удалось.

9 июля утром на место происшествия отправились спасатели Поисково-спасательного отряда специального назначения.

При обследовании подводной акватории водолаз обнаружил тело мужчины на глубине четырех метров и доставил до берега.

Спасатели призывают соблюдать правила поведения на воде и напоминают, что вода не прощает ошибок. Будьте осторожны, берегите свою жизнь, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО