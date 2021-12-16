В селе Красный Яр мужчина провалился под пол своего дома

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16 декабря спасатели ПСС СО проводили спасательные работы в селе Красный Яр в частном доме. Мужчина 1954 года рождения провалился под пол около нагревательного котла.

Самостоятельно выбраться он не смог.

За помощью к спасателям обратились родственники.

"Требовалась эвакуация пострадавшего из труднодоступного места. В 12.38 на место происшествия была направлена дежурная смена спасателей в количестве 4 человек. Для извлечения пострадавшего спасатели частично разобрали пол и с помощью веревок подняли его на поверхность. В 14.08 мужчину передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. Все работы проводились совместно с сотрудниками полиции и скорой медицинской помощи", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО