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В селе Красноармейском горела крыша и пристрой в частном двухквартирном жилом доме

22 апреля 2024 11:11
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В селе Красноармейском горела крыша и пристрой в частном двухквартирном жилом доме

19 апреля в 15 часов 47 минут на пункт связи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Строителей в селе Красноармейском. К месту вызова были направлены пожарные расчеты. По прибытии на место пожара было установлено, что горит крыша двухквартирного жилого дома на площади 250 квадратных метров. Был объявлен ранг пожара 1-БИС. В 16 часов 47 минут пожар был локализован, в 17 часов 28 минут – объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовал 21 человек личного состава и 7 единиц техники. Работали 2 звена газодымозащитной службы. На тушение пожара были поданы 5 стволов «Б». Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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