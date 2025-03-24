В селе Клявлинского района горел чердак в доме

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23 марта в 10 часов 44 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Зеленый Ключ на улице Заречной.

По прибытии огнеборцы установили, что горит чердачное помещение частного жилого дома на площади 50 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 2 ствола «Б».

В 11 часов 4 минуты пожар был локализован, в 11 часов 14 минут - объявлена ликвидация открытого горения.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фолто: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"