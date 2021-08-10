В селах Самарской области продолжают регистрировать вспышки АЧС

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Очередной очаг обнаружен в Нефтегорском районе на территории села Бариновка.

В селе Бариновка Нефтегорского района Самарской области в границах вольера, принадлежащего местному фермеру, зарегистрирована вспышка АЧС. На указанной территории ввели карантин, запретив заготовку дикого кабана на мясо, заготовку кормов, а также охоту, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Ранее уже сообщалось о вспышке АЧС на территории охранной зоны нефтепровода, который также проходит по территории Нефтегорского района, пишет СитиТраффик.

Фото:pixabay.com