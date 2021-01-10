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Сигнальная ракета, пробив пять стеклопакетов, влетела в квартиру на 19-м этаже одного из саратовских домов и оплавила холодильник.
В Саратове сигнальная ракета пробила окна и влетела в квартиру на 19-м этаже
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В Саратове сигнальная ракета пробила окна и влетела в квартиру на 19-м этаже

10 января 2021 20:48
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Сигнальная ракета, пробив пять стеклопакетов, влетела в квартиру на 19-м этаже одного из саратовских домов и оплавила холодильник.

Сигнальная ракета, пробив пять стеклопакетов, влетела в квартиру на 19-м этаже одного из саратовских домов и оплавила холодильник. Об этом хозяйка жилплощади рассказала в воскресенье, 10 января, передают "Известия".

По словам женщины, она вместе с семьей 31 декабря уехала на праздники, а вернувшись домой вечером 7 января, обнаружила, что три стеклопакета на лоджии и два на кухне разбиты. Изначально ее муж подумал, что в окно влетел фейерверк, однако затем они нашли на холодильнике металлическую трубку размером чуть больше столовой ложки.

«Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40 (применяется в Вооруженных силах для подачи звукового и светового сигналов химической тревоги. — Ред.). Такие ракеты используют военные. Дальность полета — около 400 м», — цитирует ее ИА «Взгляд-инфо».

Женщина уже написала заявление в полицию. По ее словам, участковый изъял часть ракеты. Она уточнила, что в квартире после попадания ракеты не произошел пожар только потому, что «снаряд» надломился, вероятно когда пробил окно.

О том, что подобное заявление в саратовскую полицию действительно было подано, правоохранители подтвердили радиостанции «Говорит Москва».

 

Фото: скриншот видео

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