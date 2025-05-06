В Самаре автомобилистка врезалась в бордюр и две машины

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5 мая на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали шесть человек.

В Красноглинском районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП, произошедшем в 12:30. По предварительным данным госавтоинспекторов, водитель Audi - 41-летняя женщина, двигалась по Московскому шоссе, со стороны Ракитовского шоссе, напротив дома 6 «А» по улице Анжерская, не обеспечила возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустила наезд на бордюрный камень, после чего продолжила движение и допустила столкновение с автомобилем Opel Astra, под управлением 39-летнего водителя и автотранспортного средства Lada Vesta, под управлением 55-летней женщины, которые двигались во встречном направлении. Пострадавшая водитель-женщина автомобиля Lada Vesta госпитализирована.