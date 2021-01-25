В самарском ТЦ задержали парня в нижнем белье

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В торговом центре «Аврора» в столице 63-го региона гулял мужчина, на котором были лишь трусы.

По словам очевидцев, молодой человек 20-25 лет прогуливался по коридорам торговой точки, но его променад привлек внимание посетителей - он часто спотыкался на скользком полу и самарцы предположили, что любитель эпатажа вышел на публику пьяным.

У комментаторов под видео, выложенном на одном из видеохостингов, возникла версия, что парень – самарский пранкер и необычная прогулка - прием, привлекающий на его канал новых подписчиков. Пока не ясно, какую именно цель ставил перед собой шутник - проиграл ли он спор или пытается стать популярным, но шутку не оценили полицейские. Как говорят свидетели случая, силовики задержали молодого человека. Возможно, ему придется оплатить штраф за нарушение общественного порядка, пишет ТРК Терра.