В Самарском регионе задержан мошенник из Ульяновской области

70

Жертвой афериста стала предпринимательница из Тольятти.

В полицию Тольятти поступило заявление от жительницы Автозаводского района. 59-летняя женщина рассказала о том, что в одном из торговых центров, где она арендует помещение, владелец мастерской по ремонту бытовой техники, под предлогом оказания посреднических услуг при покупке напольного кондиционера, завладел ее денежными средствами.

Полицейскими установлено, что женщина решила приобрести технику по сниженной цене и обратилась к коллеге из соседнего отдела, который, по ее словам, занимался реализацией бытовой техники через Интернет-магазин. В ходе общения мужчина согласился помочь с покупкой, пояснив, что необходимо перечислить предоплату в размере 6200 рублей. После получения денег, мужчина перестал появляться в арендуемом отделе и отвечать на звонки потерпевшей. Через некоторое время женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и места вероятного местонахождения подозреваемого. Сотрудники органов внутренних дел задержали жителя Ульяновской области 1989 года рождения в Самаре.

В ходе опроса ранее судимый за аналогичное преступление мужчина сознался в содеянном и пояснил, что деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.