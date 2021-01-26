В Самарском регионе полицейский  помог автолюбительнице.

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Женщина-водитель не смогла завести автомобиль из-за разряженного аккумулятора. Первым на подмогу пришел сотрудник ДПС.

Ранним утром, на территории Автозаводского района г. Тольятти, направляющийся на службу сотрудник ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Тольятти лейтенант полиции Сергей Демский обратил внимание на машину, которая стояла на дороге с открытым капотом. Полицейский остановился и поинтересовался у женщины-водителя, что у неё случилось.

Полицейский выяснил, что автолюбительница не может завести автомобиль из-за разряженного аккумулятора. Посадив девушку греться в патрульный автомобиль, дорожный полицейский с помощью пусковых проводов смог завести двигатель отечественной легковушки, сообщает облМВД.

«Спасибо огромное, что не дали замерзнуть на дороге и помогли завести автомобиль», - выразила слова признательности местная жительница.

Лейтенант полиции Сергей отметил: «К сожалению, погодные условия могут внезапно поменять наши планы и каждый может оказаться в подобной ситуации. Был рад оказать помощь жительнице Тольятти, хорошо, что все обошлось и машина смогла завестись».